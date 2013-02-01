Харківська «Батьківщина» вимагає оприлюднити текст угоди з Shell

Фракція ВО «Батьківщина» в Харківській обласній раді вимагає оприлюднити на сайті облради текст Угоди «Про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між державою Україна та компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і ТОВ «Надра Юзівська».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», про це йдеться в листі, який за дорученням фракції направила голові Харківської обласної ради Сергію Чернову керівник «Батьківщини» в облраді Людмила Бєлова.

«Питання, пов’язані з розвідкою та видобутком нетрадиційних вуглеводнів, прямо стосуються екології, життя та здоров’я, економічних інтересів людей, які мешкають на територіях, де планується розробка газових родовищ», - наголошується в листі.

Крім того, фракція «Батьківщина» попросила надати для роботи роздрукований примірник Угоди, засвідчений офіційно.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ. У травні 2012 року переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell.

17 січня 2013 року Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Одразу після сесії ВО «Свобода» заявила, що оскаржить це рішення Харківської обласної ради.

23 січня 2013 року Кабінет Міністрів схвалив проект угоди про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі між Україною, компанією Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. і «Надра Юзівська».

Згідно з документом, Кабмін уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького підписати зазначену угоду, дозволивши вносити в разі потреби до її проекту зміни, що не мають принципового характеру.

24 січня 2013 року в Давосі (Швейцарія) у присутності Президента України Віктора Януковича та прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell та компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі у Харківській і Донецькій областях.

Довідка УНІАН. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. метрів газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. метрів газу.