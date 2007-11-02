Ющенко закликає усіх консолідуватися, незалежно від прапорів
15:09, 02 листопада 2007Політика
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Президент застеріг від «забовтування» проблеми
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає всі політичні сили консолідуватися для вирішення проблем зростання цін і інфляції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на нараді в Кабінеті Міністрів.
«Незалежно від прапорів і тієї посади, на якій він перебуває, переконаний, що підвищення рівня цін та інфляційних процесів, – це виклик для тих, у кого велике українське серце і хто думає про Україну», - сказав В.ЮЩЕНКО.
Президент також застеріг політиків від «забовтування» цієї проблеми.
«Це не питання, за яким потрібно розвивати демагогію. Зараз всім потрібно консолідуватися», - наголосив він.
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