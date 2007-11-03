МЗС України закликає посла РФ утримуватися від висловів
...особливо про УПА та Голодомор
Міністерство закордонних справ України закликає Надзвичайного та Повноважного посла Російської Федерації Віктора ЧЕРНОМИРДІНА утримуватися від висловлювань та дій, які можуть мати негативний вплив на розвиток добросусідських відносин України з Російською Федерацією.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України, “у зв’язку з оціночними висловлюваннями Посла Російської Федерації в Україні В.ЧЕРНОМИРДІНА щодо воїнів УПА та Голодомору 1932-33 років в інтерв’ю газеті „Время новостей” від 2 листопада 2007 р.”
МЗС України наголошує, що надання експертних узагальнень з питань минулого країни та її внутрішньополітичного життя не відповідає усталеній дипломатичній практиці.
Також у зовнішньополітичному відомстві зауважили, що українські політичні та наукові еліти, як і громадськість, спроможні самостійно і без додаткових коментарів, базованих на ідеологічних та стереотипних засадах, кваліфікувати історико-суспільні явища свого народу.
Довідка УНІАН. В інтерв’ю газеті „Время новостей” від 2 листопада 2007 р. В.ЧЕРНОМИРДІН висловив негативне ставлення до ініціатив офіційно визнати УПА воюючою стороною у Другій світовій війні та особистої ініціативи Президента України Віктора ЮЩЕНКА ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору.
Так, говорячи про УПА, посол наголосив: “Рішення, яке прийняте на Нюрнберзькому процесі, терміну давності не має. Ці люди навіки прокляті за те, що вони робили під час Великої Вітчизняної війни. Що за треба зводити їх у ранг учасників війни? Сьогодні ще живі люди, чиїх дітей УПА кидала в колодязі, чиїх родичів розстрілювала цілими поселеннями. Я як чоловік ніколи не зможу зрозуміти, як їх можна прирівняти до учасників війни. А як тим, хто воював і гинув за звільнення України в роки Великої Вітчизняної війни?”.