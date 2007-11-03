Тимошенко нагадала Ющенку, що вона обіцянок на вітер не кидає

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що в разі її призначення прем’єр-міністром, її політична сила знайде фінанси, аби виконати всі свої передвиборчі обіцянки.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі Першого національного каналу.

«Я можу впевнено сказати, що якщо буде сформований наш уряд і я буду призначена прем’єр-міністром, блок, який я очолюю, гроші знайде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, підтвердженням цього є той факт, що БЮТ завжди виконував свої обіцянки, навіть коли знаходився при владі не тривалий час.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що обіцянки стосовно скасування строкового призову з 1 січня 2008 року та повернення знецінених заощаджень громадян протягом двох років не є популістськими. «Я тримаю в руках угоду між БЮТ та НУ-НС, яка була підписана в присутності Президента ЮЩЕНКА, в присутності глави Секретаріату БАЛОГИ і колосальної кількості людей, які входили в робочу групу, і в ній написано, що коаліція впродовж 2-х років поверне громадянам України знецінені вклади Ощадбанку, а на сторінці 39 вказано, що з 1 січня 2008 року відміняється строковий призов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона запевнила, що її політична сила «обіцянок на вітер не кидає».

При цьому лідер БЮТ переконана, що збільшення соціальних виплат, якщо «їх робити грамотно» не призведе до зростання інфляцій. Вона запевнила, що уряд демократичних сил зможе продемонструвати високи рівень ефективної економічної роботи.