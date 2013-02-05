Кокс і Кваснєвський після зустрічі з Тимошенко попрямували до Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, П.Кокс та А.Кваснєвський зайшли до будівлі приблизно о 16.00.

А.Кваснєвський на запитання кореспондента УНІАН: “Ви йдете до Президента?”, ствердно кивнув.

При цьому зустріч екс-Президента Європейського парламенту Пета Кокса і колишнього Президента Республіки Польща Александра Кваснєвського із засудженою екс-прем’єр-міністром Юлєю Тимошенко у ЦКЛ «Укрзалізниці» в м.Харкові тривала дві години.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, представники делегації безпосередньо перед співбесідою із засудженою мали можливість ознайомитися з усіма приміщеннями блоку, де утримується Ю.Тимошенко, поспілкуватись з представниками варти від Качанівської виправної колонії.

За результатами зустрічі представники Європарламенту висловили вдячність керівництву Качанівської виправної колонії та ЦКЛ №5 за надану можливість.

«Будь-яких коментарів, претензій, скарг чи зауважень від візитерів на адресу керівництва установи чи медзакладу не надходило», - наголосили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, місія П.Кокса та А.Кваснєвського працює з червня 2012 року. Вона відстежує ситуацію щодо справ Ю.Тимошенко та інших представників української опозиції і колишніх урядовців.

4 лютого П.Кокс та А.Квасневський відвідували в Менській виправній колонії екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.