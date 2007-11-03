Литвин: Верховна Рада VI скликання проіснує лише півтора року

Лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН прогнозує, що Верховна Рада VI скликання проіснує не більше півтора року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні у Житомирі, виступаючи перед делегатами XII звітно-виборчої конференції Житомирської обласної організації Народної партії.

"На моє глибоке переконання, а інтуіція і аналіз мене ніколи не підводили, нинішня Верховна Рада проіснує не більше півтора року, бо перед президентськими виборами відбудеться загальна офіційна мобілізація, Верховна Рада формально і неформально поділиться на різні групи, які будуть підтримувати того чи іншого кандидата в Президенти, у зв’язку з цим прийняти якесь ключове рішення буде непросто і це буде формальна підстава (тим більше, що в нас вже прецедент створено) розпустити цю Верховну Раду", - сказав В.ЛИТВИН.

Він також зазначив, що протягом року цього зробити не можна. "Після того треба буде провести дострокові вибори, щоб подивитися, яким є розклад політичних сил, мобілізувати електорат і продемострувати, що в Україні є влада. Ось прості чинники, які лежать на поверхні", -сказав лідер Народної партії, додавши: "люди в Україні люблять, коли проявляють рішучість".