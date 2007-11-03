Мороз попри хворобу відкриє сесію Ради?

Хвороба голови Верховної Ради 5 скликання Олександра МОРОЗА не завадить роботі парламенту.

Як повідомляє «5-й канал», про це повідомив голова Київського осередку Соцпартії Микола ДАНІЛІН. "Я думаю, що він відкриє цю сесію. Взагалі то це життя держави і Олександр Олександрович державна людина, і я не думаю, що він буде намагатися якось змінювати звичаї, принципи, підходи, котрі склалися за 16 років існування України як держави”, - сказав він.

Нагадаємо, за інформацією видання "Українська правда", О.МОРОЗ перебуває у лікарні.

Саме Голова Верховної Ради попереднього скликання має збирати депутатську групу з підготовки першого засідання нового парламенту, яке має розпочатися не пізніше, ніж за місяць після офіційного оприлюднення результатів виборів. Офіційні видання надрукували результати виборів 27 жовтня.