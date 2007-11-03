Мороз попри хворобу відкриє сесію Ради?

17:18, 03 листопада 2007
Політика
753

У СПУ кажуть, що він - державна людина

Хвороба голови Верховної Ради 5 скликання Олександра МОРОЗА не завадить роботі парламенту.

Як повідомляє «5-й канал», про це повідомив голова Київського осередку Соцпартії Микола ДАНІЛІН. "Я думаю, що він відкриє цю сесію. Взагалі то це життя держави і Олександр Олександрович державна людина, і я не думаю, що він буде намагатися якось змінювати звичаї, принципи, підходи, котрі склалися за 16 років існування України як держави”, - сказав він.

Нагадаємо, за інформацією видання "Українська правда", О.МОРОЗ перебуває у лікарні.

Саме Голова Верховної Ради попереднього скликання має збирати депутатську групу з підготовки першого засідання нового парламенту, яке має розпочатися не пізніше, ніж за місяць після офіційного оприлюднення результатів виборів. Офіційні видання надрукували результати виборів 27 жовтня.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter