Мелітопольскі регіонали вигнали 3 депутатів

У Мелітополі Запорізької області на конференції місцевої організації Партії регіонів ухвалено рішення про позбавлення депутатських повноважень 3 депутатів міськради – членів Партії регіонів.

Інформацію про це УНІАН офіційно підтвердив Ярослав ПИЖИНСЬКИЙ - керівник фракції ПР в Мелітопольській міськраді.

"Дійсно, на конференції партії, що відбулася днями, було прийнято рішення про позбавлення депутатських повноважень 3 чоловік – В’ячеслава ЄРЕМЕНКО, Наталії ВАСИЛЕНКО і Віктора ПШЕНИЧНОГО, що пройшли в Мелітопольську міськраду за списком Партії регіонів", - повідомив Я.ПИЖИНСЬКИЙ.

За його словами, причиною відкликання депутатів-регіоналів стала "погана робота".

"В Запорізькій області за кожним з депутатів від ПР "закріплена" певна територія - ділянка на якій він повинен працювати: зустрічатися з виборцями, представляти в комісіях питання людей даної території тощо. Ці люди дану роботу на належному рівні не виконували у зв`язку з чим конференцією і було ухвалено рішення про виключення їх із складу депутатів міськради від ПР", - пояснив Я.ПИЖИНСЬКИЙ.