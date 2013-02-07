Тюремники кажуть, що Тимошенко вимагає перенести допит свідка за її участі

. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України. ДПтС повідомляє, що вчора засудженій екс-прем’єр-міністру України було вручено запрошення на участь у судовому засіданні з використанням відеоконференцзв'язку (приміщення апеляційного суду м.Києва - приміщення ЦКЛ "Укрзалізниці").

«Засуджена ознайомилася зі змістом запрошення та зазначила, що не буде брати участь у судовому засіданні, посилаючись на те, що вона начебто не встигає до нього підготуватися», - йдеться у повідомленні прес-служби ДПтС.

Крім того, Ю.Тимошенко у своїй заяві вказала, що вимагає від суду перенести проведення слідчої дії (допит свідка за її участі) на два-три тижні.

ДПтС окремо інформує, що дані про особу свідка, допит якого запланований сьогодні у суді на 14.00 годину, вказані у повідомленні суду.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого слідчий суддя Печерського районного суду Києва Оксана Царевич перенесла слідчі дії у режимі відеоконференції у рамках справи про вбивство Євгена Щербаня на прохання Ю.Тимошенко на завтра, 7 лютого.

Суддя повідомила, що до суду надійшло клопотання Ю.Тимошенко про перенесення допиту свідка у зв’язку з тим, що вона не готова до проведення слідчих дій, оскільки пізно була про це повідомлена. Таким чином, слідчі дії перенесені на четвер, 7 лютого, на 14.00.

Адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк повідомив, що екс-прем’єр готова брати участь у слідчій дії, яку запланувала проводити слідчий суддя О.Царевич, однак не в режимі відеоконференції, а безпосередньо.

«Вона обов’язково хоче брати участь у слідчій дії, але безпосередньо. Варіанти є, КПК передбачає. Можна виїзне засідання провести, можна забезпечити її участь у судовому засіданні, якщо це можливо», - зазначив О.Плахотнюк.