Фюле - Азарову: ЄС не може чекати, вікно можливості відкрите саме зараз

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні під час зустрічі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

«Зараз ми говоримо про те, що треба рішучіше працювати щодо інтеграції України в Євросоюз», - сказав Ш.Фюле, зазначивши, що для цього необхідно вживати активніших заходів. Він наголосив, що Україна показала приклад партнерства з Європейським Союзом не тільки для регіону, а й для свого народу.

«І зараз це треба продовжувати далі. Чим вищі очікування, щоб упроваджувати принцип верховенства права і демократії, тим складніші ці завдання», - сказав Ш.Фюле. Він зазначив, що в цих питаннях необхідно вживати серйозних заходів, щоб це було на користь Україні і її громадян.

«Основна відповідальність у цьому питанні лежить на вас і на вашому уряді», - сказав Ш.Фюле. Він зазначив, що Європейський Союз більше не може чекати.

«Ми розуміємо, що не можемо чекати, вікно можливості відкрите саме зараз, тому що якщо Україна і ЄС разом втратять листопадовий термін... Є місяці, але не роки», - сказав єврокомісар.

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За словах Ш.Фюле, в забезпеченні прогресу не можна забувати про опозицію. Він зазначив, що підписання Угоди про асоціацію означатиме, що на шляху України до ЄС не буде перешкод.

«Для того щоб це зробити, необхідно вирішити питання, які залишилися невирішеними. Реальні кроки мають бути зроблені Україною в цьому напрямі», - сказав єврокомісар. Він також зазначив, що Європейський Союз розробив спеціальну дорожню карту з підписання Угоди про асоціацію.

«Зараз є історична можливість і вона залежить від вас і від ваших дій для того, що її втілити», - додав він.