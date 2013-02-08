Головне за день: огляд топ-новин

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Депутати від опозиції четвертий день блокують Раду

Народні депутати з опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради. УДАРівці вже заявили, що чергуватимуть у ВР і у вихідні.

Розгляд скарги Луценка перенесли на 18 лютого

Апеляційний суд Чернігівської області переніс на 18 лютого розгляд скарги Юрія Луценка на відмову у звільненні його від відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі за станом здоров’я.

Янукович запевняє Фюле, що заради Угоди з ЄС готовий до компромісів

Президент пообіцяв, що Україна докладе зусиль до того, щоб знайти компроміси у спірних питаннях для підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в листопаді 2013 року. У свою чергу, Фюле закликав Януковича не втратити шанс на асоціацію з ЄС.

Пабат вже у німецькій клініці

Стан депутата залишається стабільно важким, утім німецькі лікарі обіцяють повернути йому зір.

У ПР розглядають два варіанти розблокування Ради: пасивний і бійку

У Партії регіонів не виключають, що 19 лютого розблокують роботу ВР.

Київрада прийняла бюджет

Київрада прийняла бюджет столиці на 2013 рік з дохідною частиною в розмірі 18,541 млрд грн і видатковою – 18,243 млрд грн.

Тарута каже, що Щербань і Тимошенко вирішили конфлікт за 10 місяців до вбивства

Голова ради директорів корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Сергій Тарута сумнівається у версії замовлення вбивства депутата і бізнесмена Євгена Щербаня екс-прем’єром Юлією Тимошенко і заявляє, що конфлікт вони вирішили ще за 10 місяців до вбивства.

Азаров: випадок Тимошенко і Луценка - це тимчасові проблеми

В інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine, прем'єр відкинув звинувачення в тому, що процесом у справі Юлії Тимошенко, яка відбуває в даний час покарання, маніпулювали зверху, і в тому, що екс-політик утримується в "нелюдських умовах" – і саме через це влада ЄС не поспішає підписувати Угоду про асоціацію.

ВАСУ позбавив мандатів двох депутатів

Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів Павла Балогу та Олександра Домбровського.

Лідери країн ЄС погодили бюджет на 2014-2020 роки

Фінансовий план, який прийняли після ночі переговорів, на 2014-2020 роки припускає витрати в розмірі приблизно 960 мільярдів євро, внески держав ЄС - 908 мільярдів євро.