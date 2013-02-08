Пабат вже у німецькій клініці
12:08, 08 лютого 2013Політика
1393
Депутата Київради Олександра Пабата, який постраждав від вибуху піротехніки, доставлено в одну із клінік Німеччини.
Олександр Пабат витримав переліт
Його стан залишається стабільно важким, повідомило УНІАН джерело, наближене до депутата.
Жодних подробиць не було повідомлено.
Як повідомляв УНІАН, 2 лютого О.Пабат намагався запустити феєрверк на честь дня народження сина, який сім'я святкувала на дачі під Києвом. Піротехніка не спрацювала, О.Пабат нахилився перевірити причину. У цей момент стався вибух.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter