ВАСУ позбавив мандатів двох депутатів після позову Кармазіна

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Віктор Балога.

«Щойно Вищий адміністративний суд виніс рішення щодо Павла Балоги. «Судді» постановили: визнати відсутність повноважень депутата; визнати відсутність статусу народного депутата; визнати необхідність проведення повторних виборів на 71 окрузі; скасувати відповідну постанову ЦВК про реєстрацію Павла Балоги депутатом», - написав він.

В.Балога повідомив, що це остаточне рішення і також воно стосується й О.Домбровського.

«Тобто вперше в історії України, в неконституційний спосіб у законно обраного депутата повноваження відбирає суд, а не народ, який їх надав. Тому вибори в цій країні перетворилися на чисту формальність, бо депутатів уже можна «призначати» в судах», - пише В.Балога.

«І ви знаєте, це вже не політика. Це навіть не юриспруденція. Це розбори, в які втягують державу і народ. А до «суддів» питань немає – весь світ уже побачив, що судова гілка влади в Україні відсутня», - наголошує він.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Єдиний центр» заявив про намір влади переглянути результати виборів до Верховної Ради у 71-му виборчому окрузі на Закарпатті, де переміг П.Балога – брат екс-міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги.

Адвокат П.Балоги Роман Поворозник у коментарі УНІАН повідомив, що 7 лютого Вищий адмінсуд відкрив провадження за позовом народного депутата 6-го скликання Юрія Кармазіна до Центральної виборчої комісії, П.Балоги та Олександра Домбровського, який балотувався в 11-му виборчому окрузі.

“Суд при підготовці цієї справи до розгляду грубо порушив вимоги чинного законодавства про підсудність, оскільки справу має розглядати Київський апеляційний адміністративний суд. Позов заявлений особою, яка не має процесуальної дієздатності з цієї категорії справ, оскільки Ю.Кармазін не був кандидатом у народні депутати в 11-му і 71-му округах”, - сказав Р.Поворозник.