Німецькі лікарі обіцяють повернути зір Олександру Пабату

Лідеру фракції ГАК в Київраді Олександру Пабату, який 2 лютого постраждав від вибуху петарди в обличчя, можуть відновити зір. Такі прогнози дають німецькі лікарі. Зараз він перебуває на лікуванні в Німеччині, куди його перевезли вчора, пише Сегодня.

"У Німеччині, куди потрапив Саша, він уже приходив до тями. Лікарі кажуть, що мозок не пошкоджений і збереглися всі рефлекси, температура вже нормальна. Його шанси на одужання дуже виросли. Також лікарі запевняють, що є шанси в майбутньому відновити зір у вцілілому оці ", - розповіло джерело в Київраді.

Нагадаємо, Олександр Пабат запускав для дітей феєрверк - хотів показати їм фокус з піротехнікою. Коли ракета не загорілася, він нахилився подивитися, що з нею, і в цей момент стався вибух. Йому розтрощило кістки обличчя, а також лікарям довелося видалити одне око.