За безсонну бюджетну ніч лідери ЄС так ні про що і не домовились

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, учора, 7 лютого, засідання Європейської ради розпочалося з понад 5-годинним запізненням.

Така затримка була викликана занадто різними позиціями сторін щодо нового бюджету ЄС на 2014-2020 роки.

Час перед початком першої робочої сесії лідери країн-членів ЄС провели у двосторонніх та багатосторонніх зустрічах в різних форматах у сподіванні знайти компроміс щодо головного фінансового документу Євросоюзу на наступні 7 років.

Головними ініціаторами скорочення бюджету виступали лідери Великої Британії, Німеччини, Данії, Нідерландів та Фінляндії.

Робоче засідання розпочалося лише о 20.30 за місцевим часом, однак за дві години було перервано для підготовки нового компромісного варіанту бюджету.

Останній варіант, запропонований президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм, передбачає подальше скорочення бюджету у порівнянні навіть із варіантом, запропонованим до обговорення у листопаді минулого року, коли лідери ЄС вперше зустрілися для обговорення бюджету.

Останній компромісний варіант передбачає загальний обсяг бюджету у зобов’язаннях 960 млрд євро (проти 972 млрд в листопаді), у виплатах – 908,4 млрд євро (проти 935 млрд), або близько 1,0% ВВП ЄС.

Компроміс передбачає незначне збільшення фінансування спільної сільськогосподарської політики порівняно з варіантом листопада, а також збережено в практично незмінному вигляді розмір коштів на фінансування політики єдності, спрямованої на вирівнювання регіонів країн-членів ЄС.

Разом з тим значного скорочення зазнали програми з будівництва транспортної та енергетичної інфраструктури для об’єднання в єдину мережу країн-членів ЄС, а також програми, спрямовані на посилення конкурентноздатності ЄС.

Незначне зменшення – в 1 млрд євро – стосується і адміністративних видатків.

Наразі переговори щодо компромісного варіанту проекту бюджету на 2014-2020 роки тривають. Разом з тим дипломати кажуть про можливість досягти компромісного рішення сьогодні.

Тим часом низка депутатів Європарламенту вже висловили своє незадоволення новим компромісним варіантом бюджету. Так, лідер групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Ханнес Свобода написав у Twitter’і, що дуже розчарований проектом бюджету.

У свою чергу представник лібералів Ендрю Дафф зазначив, що запропонований компромісний варіант призведе до дефіциту бюджету ЄС, що напряму заборонено Угодою ЄС.

Учора ввечері президент Європарламенту Мартін Шульц у своєму виступі перед лідерами країн-членів ЄС також наголосив, що не підпише бюджет з дефіцитом, оскільки Угода ЄС забороняє це йому.