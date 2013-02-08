Брат Балоги просить захисту у опозиції - у нього забирають мандат

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні партії "Єдиний центр" до фракцій опозиції у Верховній Раді України.

"Сьогодні вперше в історії українського парламентаризму створено протиправний, неконституційний і протизаконний прецедент позбавлення повноважень народного депутата України поза Верховною Радою. Вищий адміністративний суд розпочав судове провадження, головна мета якого – відібрати мандати у двох чинних народних депутатів через прийняття судової ухвали, в обхід законних механізмів", - йдеться у зверненні.

У партії наголошують, що абсурдність та юридична безпідставність цієї справи очевидна.

«Є усі підстави вважати, що судовий позов проти П.Балоги ініціювала влада. Це сталося після того, як депутат, повноваження якого дійсні майже два місяці, відмовився вступати до фракції Партії регіонів, про що оголосив публічно», - зауважили у партії і нагадали, що хід виборчої кампанії в окрузі № 71, голосування у день виборів і встановлення його результатів не були позначені жодними суттєвими порушеннями. Це засвідчили численні спостерігачі від усіх політичних сил і кандидатів-самовисуванців, які брали участь у виборчій кампанії. Перемога П.Балоги була підтверджена в усіх судових інстанціях, які розглядали скарги його суперників.

"Центральна виборча комісія офіційно визнала результати голосування в окрузі № 71, за якими переможцем виборів є саме кандидат від «Єдиного центру». У перший день роботи Верховної Ради сьомого скликання П.Балога прийняв присягу народного депутата згідно з існуючою процедурою. Таким чином, намагання Вищого адміністративного суду позбавити П.Балогу депутатського мандата – це брутальна спроба відібрати законні повноваження, які випливають із волі більшості виборців. Це не лише цинічне ігнорування думки громади виборчого округу і небезпечний для громадянського суспільства судовий випадок. Це ще і далекосяжний політичний прецедент. По суті, йдеться про апробацію сценарію, за яким можна скасувати повноваження будь-якого депутата, незалежно від його політичної приналежності і залежно від ступеня його нелояльності до влади. Зрозуміло, що насамперед під прицілом авторів цього «мандатного рейдерства» опиняються ті, хто не пішов із владою або виступає проти неї. Тому варто чекати нових судових позовів проти депутатів, у першу чергу, з опозиційних фракцій", - наголошується у зверненні.

У зв’язку з тим "Єдиний центр" закликає фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» до протидії втіленню таких намірів влади.

"Звертаємося з проханням задіяти весь арсенал законних засобів, у тому числі політичного тиску, щоб не допустити позбавлення повноважень народного депутата через незаконні судові рішення. Адже цей прецедент – то не виключна справа окремого депутата. Це – таран проти українського парламентаризму, опозиції та всього суспільства", - резюмується у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Єдиний центр» заявив про намір влади переглянути результати виборів до Верховної Ради у 71-му виборчому окрузі на Закарпатті, де переміг П.Балога – брат екс-міністра надзвичайних ситуацій Віктора Балоги.

Адвокат П.Балоги Роман Поворозник у коментарі УНІАН повідомив, що 7 лютого Вищий адмінсуд відкрив провадження за позовом народного депутата 6-го скликання Юрія Кармазіна до Центральної виборчої комісії, П.Балоги та Олександра Домбровського, який балотувався в 11-му виборчому окрузі. За словами Р.Поворозника, суд запропонував надати пояснення до 14.00 того ж дня, а слухання у справі почалися о 15.00.

“Суд при підготовці цієї справи до розгляду грубо порушив вимоги чинного законодавства про підсудність, оскільки справу має розглядати Київський апеляційний адміністративний суд. Позов заявлений особою, яка не має процесуальної дієздатності з цієї категорії справ, оскільки Ю.Кармазін не був кандидатом у народні депутати в 11-му і 71-му округах”, - сказав Р.Поворозник.