Спікер Верховної Ради вирішив, що загроза відставки минула

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

Він додав, що проводив зустрічі між опозицією і більшістю, де закликав їх домовитися, знайти компроміс.

"А вже вчора приходять всі – і опозиційні всі – і кажуть "давайте цю сторінку перегорнемо". Я кажу, як перегорнемо? Ви ж мене знімати збирались. "Та ми не збираємося вас знімати" (відповідають опозиціонери - УП)", - сказав Рибак.

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Водночас один з лідерів "Батьківщини" Арсеній Яценюк спростував слова Рибака.

"Я був на зібраннях у спікера. Володимир Васильович, напевно, не знає, але опозиція зібрала 165 підписів за постанову про відставку голови Верховної Ради. І ми це питання будемо ставити, тому що він порушує закон. Він не заставляє Партію регіонів ходити на роботу", - сказав Яценюк.

"Друге – ми обов’язково перегорнемо сторінку, якщо буде прийнято рішення про те, що Партія регіонів прийде вся і буде особисто голосувати", - цитує Українська правда