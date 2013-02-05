Рибак готовий піти у відставку, якщо опозиція назбирає голосів

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи збір опозиційними депутатами підписів за його відставку.

“Я сприйму будь-яке рішення, яке буде у Верховній Раді”, - сказав він.

При цьому В.Рибак зауважив, що опозиційні депутати не голосували за його призначення головою парламенту.

“Хай голосують, щоб я пішов”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня народний депутат з фракції «УДАР» Віталій Ковальчук заявив, що опозиція зібрала 152 підписи під вимогою розпочати процедуру відставки голови Верховної Ради України В.Рибака. Опозиціонери вимагають відставки спікера через його відмову зібрати минулого тижня позачергову сесію.

Для початку процедури відставки голови ВР потрібно 150 підписів народних депутатів.