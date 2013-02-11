Чоловік Тимошенко радить шукати мотиви вбивства Щербаня у минулому донецької еліти

Про це він заявив в інтерв'ю ЛІГАБізнесІнформ, опублікованому сьогодні.

О.Тимошенко в черговий раз заявив, що його дружина Юлія Тимошенко «не має ніякого відношення до вбивства донецького політика і бізнесмена Є.Щербаня. Скажу більше: історія нашої країни була б іншою, якби лідер Ліберальної партії Є.Щербань був живий - тому що Янукович не був би Президентом, а Ахметов не займав би 38-й рядок і рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg».

За його словами, «влада Януковича дуже хоче прив'язати Ю.Тимошенко до справи про злочин, який вона не скоювала. Це чергова сфабрикована справа проти лідера опозиції. Чорну пропагандистську машину було запущено давно - коли півтора року тому в ток-шоу на «Інтері» і Першому національному один з керівників ГПУ Ренат Кузьмін, навіть без підозри про злочин, заявляв про нібито причетність Ю.Тимошенко до справи Є.Щербаня.».

Як зазначив О.Тимошенко, «формальною підставою для відновлення кримінального провадження у справі про вбивство Є.Щербаня стала заява його сина Руслана про нібито причетність Ю.Тимошенко. Зазначу, що Р.Щербань проходив у цій кримінальній справі як свідок і надавав свідчення на досудовому і судовому слідстві (у 2003 році - ред.). Проте ніяких свідчень про причетність Ю.Тимошенко він не давав, її ім'я взагалі не звучало».

А.Тимошенко назвав показовим те, що заява Р.Щербаня проти Ю.Тимошенко «з'явилася після того, як на початку 2012 року він сам став фігурантом історії з вбивством на полюванні в Донецькій області громадянина Дроздова. Іншими словами, Руслан був на гачку у влади, і щоб уникнути кримінальної відповідальності, через 16 років почав "згадувати" те, про що попросили його правоохоронні органи».

«Ще один нюанс, - зазначив чоловік екс-прем'єра. - Свого часу розслідування цього резонансного вбивства було на контролі колишнього Президента Леоніда Кучми. Тодішній генпрокурор (Михайло Потебенько - ред.) розповідав главі держави про хід розслідування. І Леонід Данилович, незважаючи на його нелюбов до Юлії, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив, що прізвище Ю.Тимошенко в контексті цієї справи жодного разу не згадувалося. Тому я відкидаю всі обвинувачення, оскільки вони за межами здорового глузду. Вони абсурдні і брехливі від початку до кінця. А правда в тому, що режим намагається знищити Ю.Тимошенко як політика, і продовжує фабрикувати нові і нові брехливі обвинувачення, тому що Янукович розуміє: свобода Юлії - це кінець його правління».

У відповідь на запитання «У яких стосунках була Юлія Тимошенко з Щербанем?», О.Тимошенко сказав: «Нагадаю, що Руслан Щербань під присягою в суді заявляв: Євген Щербань був у найкращих стосунках - ділових і особистих - з Павлом Лазаренком. При цьому він, надаючи тоді свідчення, жодного разу не згадував ім'я Ю.Тимошенко. Він не раз підкреслював, що його батько Є.Щербань був політичним діячем і був убитий з політичних мотивів. Можете самі перевірити. Досить подивитися, наприклад, інтерв'ю Руслана "Галицьким контрактам" (№20, травень 2003), де він розповів, що з 1994 року, після обрання народним депутатом України, Є.Щербань ніякою іншою діяльністю, окрім політичної, не займався. Нові обставини Р.Щербань "раптово пригадав" після того, як опинився на гачку у влади. Щоб врятувати власну шкуру і не відповідати за загибель людини, Р.Щербань став відпрацьовувати сценарій режиму Януковича із знищення Ю.Тимошенко».

При цьому О.Тимошенко навів «ще один свіжий факт з нашої реальності, коли люди, які перебувають на гачку ГПУ, співробітничають з режимом заради збереження свободи, майна і коштів. Завдяки журналістським розслідуванням, стало відомо, що Печерський суд закрив кримінальні справи проти колишнього радника П.Лазаренка Петра Кириченка, який є ключовим свідком у справі Є.Щербаня, зняв арешт з його майна і розблоковував заморожені на рахунках П.Кириченка півтора мільйона доларів. Крім того, було скасовано ухвалу слідчого у особливо важливих справах ГПУ щодо його дружини Ізабелли, яку обвинувачували в спробі дати хабаря співробітникам прокуратури. Тепер зрозуміло, що таку великодушність від ГПУ колишній помічник П.Лазаренка заслужив завдяки наклепу і фальшивим свідченням проти Ю.Тимошенко».

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На думку О.Тимошенка, у справі Є.Щербаня «треба допитувати всіх, починаючи з Януковича. Всіх, хто став володарем бізнес-імперії Щербаня. Громадськість також повинна дізнатися правду про сотні занапащених душ, про бізнес-біографії сьогоднішніх мільярдерів з донецькою припискою.».

«На тлі стрімкого, після вбивства Є.Щербаня, політичного і кар'єрного зростання Віктора Януковича всі заяви діючої влади про якісь мотиви з боку Ю.Тимошенко виглядають абсурдними. Оскільки більшість підприємств Є.Щербаня і його партнерів перейшли до представників чинної влади, а не до Ю.Тимошенко. Мотив убити конкурентів і оволодіти бізнесом був у них, а не в неї. Ось де треба шукати істину в справі Є.Щербаня», - переконаний О.Тимошенко.