У розколотій Нашій Україні готують два з'їзди

З’їзд політичної партії «Наша Україна» під керівництвом лідера партії Віктора Ющенка планується на 18 травня 2013 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до членів та прихильників політичної партії "Наша Україна", підписаному виконуючим обов’язки голови Політичної ради партії Зіновієм Шкутяком.

«Політична рада партії 9 лютого 2013 р. прийняла ряд важливих рішень: відповідно до статуту партії провести перереєстрацію членів партії протягом 2 місяців; призначити дату чергового з'їзду політичної партії "Наша Україна" на 18 травня 2013 року; визначити порядок денний з'їзду на наступному засіданні Політичної ради партії», - зокрема йдеться у зверненні.

Серед іншого у зверненні також наголошується: «Ми не можемо допустити створення нелегітимних паралельних структур шляхом рейдерського захоплення партії, проведення незаконних конференцій чи навіть з’їзду. Адже, відповідно до п.7.2.3. статуту партії, з’їзд партії скликається тільки Політичною радою партії або президією Політичної ради партії на вимогу не менш як чотирнадцяти організацій партії з числа обласних, республіканської в Автономній Республіці Крим, Київської та Севастопольської міських організацій партії, висловлену рішеннями Рад цих організацій».

В той же час сьогодні прес-служба партії, яка представляє частину цієї політичної сили, що підтримує голову Політради «Нашої України» Сергія Бондарчука, розповсюдила інформацію, що з’їзд політичної партії «Наша Україна» призначено на 2 березня 2013 року. «На Організаційному комітеті, що відбувся під головуванням С.Бондарчука, за офіційною адресою партії, на вул. Спаська, 37, було прийнято рішення про проведення ХІІ з’їзду політичної партії «Наша Україна» у місті Києві 2 березня 2013 року», - йдеться, зокрема, у відповідному повідомленні.

Раніше, 9 лютого голова Політради «Нашої України» Сергій Бондарчук заявив, що рада Київської міської організації “Нашої України” виключила голову партії В.Ющенка з лав цієї політичної сили. Він пояснив, що В.Ющенко стояв на обліку саме в Київській міській організації партії, і тому, відповідно до статуту партії, рішення про виключення мав приймати саме цей осередок.

Того ж дня Політична рада “Нашої України” підтвердила членство голови В.Ющенка у партії та змінила голову політради. Рішення про зняття з посади голови Ради партії С.Бондарчука підтримали 54 члена Політради. Виконувати обов’язки голови Політради доручено його заступнику З.Шкутяку.

Також Політрада визнала нелегітимним рішення Київської міської організації “Нашої України” щодо виключення В.Ющенка з партії та призупинила її діяльність до перереєстрації її членів.