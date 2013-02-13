Яценюк: потрібні дострокові президентські вибори

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, про це він сказав журналістам.

А.Яценюк нагадав, що голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив про можливість дострокових виборів до Верховної Ради. «Україні необхідні дострокові вибори – але одночасні президентські та парламентські. Адже політична криза, спровокована сьогодні в парламенті, з’явилася не в стінах Верховної Ради, а в стінах Адміністрації Президента і кабінету Президента», - підкреслив голова фракції «Батьківщина».

«Якщо Президент Янукович до цього готовий, адже ми до цього готові протягом останніх трьох років», - зазначив він.

«Не виключаю, що ця політична криза закінчиться саме достроковими президентськими і парламентськими виборами», - наголосив А.Яценюк.