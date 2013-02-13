Яценюк: потрібні дострокові президентські вибори

06:20, 13 лютого 2013
Політика
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Голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляє, що країні необхідні дострокові вибори, але одночасно президентські та парламентські.

Лідер фракції ”УДАР” Віталій Кличко, голова фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк та заступник голови ВР Руслан Кошулинський перед початком брифінгу в парламенті

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, про це він сказав журналістам.

А.Яценюк нагадав, що голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив про можливість дострокових виборів до Верховної Ради. «Україні необхідні дострокові вибори – але одночасні президентські та парламентські. Адже політична криза, спровокована сьогодні в парламенті, з’явилася не в стінах Верховної Ради, а в стінах Адміністрації Президента і кабінету Президента», - підкреслив голова фракції «Батьківщина».

«Якщо Президент Янукович до цього готовий, адже ми до цього готові протягом останніх трьох років», - зазначив він.

«Не виключаю, що ця політична криза закінчиться саме достроковими президентськими і парламентськими виборами», - наголосив А.Яценюк.

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