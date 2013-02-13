Експерт каже, що через тиждень опозиція розблокує ВР
За тиждень, дев’ятнадцятого лютого, Верховна Рада відновить свою роботу.
Приводом для розблокування трибуни опозицією буде досягнення компромісу із Партією регіонів щодо персонального голосування народних депутатів, який полягатиме у введені спеціальних днів для голосування.
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політтехнолог, директор компанії «Berta communications» Тарас Березовець.
За словами експерта днів для голосування може буди чотири на місяць, а може бути і вісім.
«У Президента є право, але не є обов’язок розпускати Верховну Раду. Мій особистий прогноз полягає в тому, що рівно за тиждень, дев’ятнадцятого числа Верховна Рада відновить свою роботу. Логіка полягає в тому, що ні влада, ні опозиція в перевиборах не зацікавлені. Тому, буде знайдений компроміс. Я думаю, що компроміс буде полягати в наступному: буде змінена норма регламенту, відповідно до якої буде визначено кількість днів, коли проводиться голосування у Верховній Раді. Цих днів може бути чотири, а може буде вісім, але це конкретні дати під які будуть з’їжджатися з Монако з Сейшел народні депутати щоб проголосувати особисто», – заявив Березовець.