Експерт каже, що через тиждень опозиція розблокує ВР

Приводом для розблокування трибуни опозицією буде досягнення компромісу із Партією регіонів щодо персонального голосування народних депутатів, який полягатиме у введені спеціальних днів для голосування.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політтехнолог, директор компанії «Berta communications» Тарас Березовець.

За словами експерта днів для голосування може буди чотири на місяць, а може бути і вісім.

«У Президента є право, але не є обов’язок розпускати Верховну Раду. Мій особистий прогноз полягає в тому, що рівно за тиждень, дев’ятнадцятого числа Верховна Рада відновить свою роботу. Логіка полягає в тому, що ні влада, ні опозиція в перевиборах не зацікавлені. Тому, буде знайдений компроміс. Я думаю, що компроміс буде полягати в наступному: буде змінена норма регламенту, відповідно до якої буде визначено кількість днів, коли проводиться голосування у Верховній Раді. Цих днів може бути чотири, а може буде вісім, але це конкретні дати під які будуть з’їжджатися з Монако з Сейшел народні депутати щоб проголосувати особисто», – заявив Березовець.