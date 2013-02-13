Регіонал: Блокування президії ВР не є завадою для проведення засідання

Блокування опозицією президії парламенту не є завадою для проведення засідання Верховної Ради. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мирошниченко

«Якщо говорити про роботу Верховної Ради: чи є блокування трибуни перешкодою введення засідання, то я скажу ні, не є. Головуючий може знаходитись у будь-якому місті зали і вести це засідання», – заявив Мирошниченко.