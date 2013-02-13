Регіонал: Блокування президії ВР не є завадою для проведення засідання
07:19, 13 лютого 2013Політика
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Парламент може проводити засідання, незважаючи на блокування трибуни опозицією.
Мірошниченко: Головуючий може знаходитись у будь-якому місці зали і вести це засідання
Блокування опозицією президії парламенту не є завадою для проведення засідання Верховної Ради. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив представник Президента у Верховній Раді, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мирошниченко
«Якщо говорити про роботу Верховної Ради: чи є блокування трибуни перешкодою введення засідання, то я скажу ні, не є. Головуючий може знаходитись у будь-якому місті зали і вести це засідання», – заявив Мирошниченко.
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