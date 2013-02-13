З Росії видворили українського депутата

Про це повідомляє ТВі.

Дмитро Сенниченко не знає, чому йому заборонили в'їзд до Росії. За його словами, він їхав до Москви провідати друга й досі не був у "чорних списках". Законність своїх дій російська сторона підтвердила папірцем – без підпису й офіційної печатки.

У вітчизняному Міністерстві закордонних справ коментувати ситуацію поки відмовилися.

"Мені не дали жодних пояснень, вручили документ без підписів. Я буду звератися до держорганів України, які, на мою думку, мають сприяти громадянам України і з'ясувати, чому громадян України можуть не пускати в Російську Федерацію", – каже Дмитро Сенниченко.