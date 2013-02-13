З Росії видворили українського депутата
08:37, 13 лютого 2013Політика
2314 0
Із московського аеропорту Домодєдово без будь-яких пояснень і попереджень видворили Дмитра Сенниченка, депутата Обухівської міськради.
Сенниченко не розуміє, чому так сталося / Фото: Сommercial Рroperty
Про це повідомляє ТВі.
Дмитро Сенниченко не знає, чому йому заборонили в'їзд до Росії. За його словами, він їхав до Москви провідати друга й досі не був у "чорних списках". Законність своїх дій російська сторона підтвердила папірцем – без підпису й офіційної печатки.
У вітчизняному Міністерстві закордонних справ коментувати ситуацію поки відмовилися.
"Мені не дали жодних пояснень, вручили документ без підписів. Я буду звератися до держорганів України, які, на мою думку, мають сприяти громадянам України і з'ясувати, чому громадян України можуть не пускати в Російську Федерацію", – каже Дмитро Сенниченко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter