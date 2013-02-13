15 лютого (п'ятниця) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто стане мером Києва?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи відбудуться вибори мера Києва цього року?

2. Кому вигідне перенесення виборів Київського міського голови?

3. За яких умов влада збереже свого ставленика на чолі Києва?

4. Чи зможе опозиція домовитися про висунення єдиного кандидата?

5. Хто буде контролювати Київраду після виборів або їх скасування?

Учасники круглого столу:

1. ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК, народний депутат України, Партія регіонів

2. ОЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ, народний депутат України, ВО «Батьківщина»

3. ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ, народний депутат України, партія «УДАР»

4. ОЛЕГ ЛЯШКО, народний депутат України

5. ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО, Київський міський голова з 1999 по 2006 рік

6. ВАСИЛЬ ГОРБАЛЬ, народний депутат України VI скликання

7. ОЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО, голова Комітету виборців України

Більше читайте тут: http://www.unian.net/news/553074-kruglyiy-stol-kto-stanet-merom-kieva.html

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

УВАГА, Адреса Інституту Горшеніна ЗМІНИВСЯ!

НОВА Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)