Під час сутички у залі суду депутату Тетяні Слюз стало зле

Як передає кореспондент УНІАН, вона вийшла із зали суду і попросила співробітників викликати для неї “швидку”.

Після цього разом з одним із правоохоронців депутат залишила будівлю суду.

Наразі народні депутати продовжують залишатися у залі суду, не дивлячись на вимогу суду і міліції звільнити приміщення.

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Як повідомляв УНІАН, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування вбивства депутата Євгена Щербаня.

Відповідне рішення О.Царевич прийняла у зв’язку з «неповагою до суду» депутатів.

Зокрема, таке рішення було ухвалено після того, як народні депутати почали негативно висловлюватися з приводу постанови судді про притягнення захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка до адміністративної відповідальності і штрафу у розмірі 1 тис. неоподатковуваних мінімумів .