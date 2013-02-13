Власенка теж оштрафували - Грифон виводить нардепів із зали суду

За неповагу до суду захисник колишнього прем’єр-міністра Сергій Власенко притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу на 1 тисячу неоподатковуваних мінімумів громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила під час засідання в Апеляційному суді Києва, в якому має бути допитаний свідок у справі про вбивство депутата Євгена Щербаня, слідчий-суддя Печерського суду Оксана Царевич.

Як зазначається в рішенні суду, С.Власенко під час сьогоднішнього та минулого засідань неодноразово вступав у суперечку зі слідчим-суддею, неодноразово висловлював неповагу на адресу суддів.

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Виходячи з цього, суд прийшов до висновку призначити С.Власенку адміністративне стягнення в максимальних межах.

Водночас як передає Українська правда, суддя Оксана Царевич постановила видалити депутатів з зали суду, де мав відбутися допит свідка у справі Щербаня.

Це сталося після того, як суддя ухвалила рішення стягнути з адвоката Тимошенко Сергія Власенка штраф.

Депутати почали протестувати проти цього рішення. На це суддя заявила, що особи, які порушують порядок, будуть видалені з залу.

Депутати не заспокоїлися, після чого Царевич попросила правоохоронні органи видалити з суду депутатів.

До зали почали заходити співробітники спецпідрозділу "Грифон". Після того як керівнику спецпідрозділу не вдалося вмовити депутатів, їх почали виводити.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Печерський районний суд Києва переніс на 13 лютого допит свідка у справі про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Є.Щербаня через відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні в режимі відео-конференції.

Водночас суд зобов’язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до зали суду.

18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Довідка УНІАН. Народний депутат Є.Щербань 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька після прибуття з Москви був розстріляний групою осіб, які з автомобіля відкрили по ньому стрілянину з вогнепальної зброї. В результаті одержаних поранень депутат, його дружина і механік померли. Бортінженер літака помер у лікарні від вогнепального поранення в шию.