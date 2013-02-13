Суд вирішив допитувати свідка у справі про вбивство Щербаня без Тимошенко

Суд ухвалив рішення допитувати свідка у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня за відсутності екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич.

За її словами, суд неодноразово забезпечував Ю.Тимошенко право участі в судових засіданнях, як у режимі відеоконференції, так і особистої присутності, але вона цим не скористалася.

Тому суд ухвалив рішення перейти до допиту свідка Андрія Мар‘єнкова без участі Ю.Тимошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого було озвучено позицію Ю.Тимошенко щодо її бажання бути особисто присутньою під час слідчих дій із допиту свідка в рамках досудового слідства у справі Є.Щербаня.

Тоді суд зобов'язав відповідні правоохоронні органи забезпечити доставку Ю.Тимошенко до залу київського суду.

Разом із тим Державна пенітенціарна служба України заявила, що Ю.Тимошенко відмовилася їхати на засідання київського суду 13 лютого.

Проте захист Ю.Тимошенко наполягає, що екс-прем'єр не відмовлялася від участі в сьогоднішньому засіданні суду у справі Є.Щербаня.