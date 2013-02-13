Після витіснення Беркутом депутатів із залу суддя продовжила засідання

Після видалення народних депутатів із зали суду засідання з допиту свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня поновилося.

Як передає кореспондент УНІАН, у той же час частина журналістів, яких виштовхали разом з народними депутатами, залишилася в коридорі. Їх до зали не пускають.

Як повідомляв УНІАН, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Оксана Царевич зобов’язала народних депутатів залишити залу суду, де проходять слідчі дії в рамках розслідування вбивства Є.Щербаня.

Відповідне рішення О.Царевич прийняла у зв’язку з «неповагою до суду» депутатів. Зокрема, таке рішення було ухвалено після того, як народні депутати почали негативно висловлюватися з приводу постанови судді про притягнення захисника екс-прем’єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка до адміністративної відповідальності.

Депутати відмовилися залишати залу суду.

Спочатку співробітники судової міліції «Грифон» намагалися виштовхати парламентарії із зали суду, після чого туди увірвалися працівники спецпідрозділу “Беркут” і, застосовуючи силу, вигнали депутатів.

Також під час бійки штовхали і присутніх в залі журналістів.