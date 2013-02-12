Тернопільська область досі без бюджету - сесію зірвали вп’яте

Як передає кореспондент УНІАН, загалом для участі в пленарному засіданні зареєструвалося 48 депутатів.

Зокрема зареєструвалися 12 з 34 депутатів від ВО «Свобода», 13 з 17 від “Єдиного центру”, 13 з 14 від Партії регіонів, 5 із 11 від УНП, 1 із 7 від «Нашої України», 3 із 5 від Блоку Литвина, а також 1 позафракційний.

«До 13 лютого має бути створена нова ТВК замість тої, яку учора ЦВК розформувало, а до 18 лютого мають бути введені нові депутати. Тоді облрада зможе працювати в повноцінному складі, адже наразі картина представлених політичних сил в раді не відповідає вибору громадян», – каже голова обласної організації ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Керівник фракції УНП Володимир Болєщук відсутність кворуму пояснив згуртованої позицією всіх опозиційних фракцій.

«Ми підтримуємо наших колег у тому, що мають бути введені нові депутати, які вже 2 роки не можуть приступити до роботи. Якщо ж будуть чергові спроби затягування цього процесу, тоді ЦВК введе своїм рішення нових депутатів. Сьогодні ж кожна з наших фракцій, які підписали угоду про спільні дії, не була представлена в повному складі, у такий спосіб ми виражаємо свою спільну позицію в даному питанні», – зауважив В. Болєщук.

Водночас уповноважений фракції Партії регіонів Павло Федик звинуватив представників опозиційних сил у невмінні дотримуватися слова.

«Якщо президія, участь в якій брали і представники ВО «Свобода», вже узгодила дату проведення сесії, то бюджет таки необхідно було приймати», – наголосив П. Федик.

Як повідомляв УНІАН, впродовж 25 та 27 грудня 2012 року депутати Тернопільської обласної ради тричі не змогли розпочати пленарне засідання через відсутність кворуму. На сесії, окрім іншого, мали б затвердити бюджет області на 2013 рік. Найбільше відсутніх було у складі найбільшої фракції облради ВО «Свобода».

3 січня в прес-службі облради повідомили, що бюджетна сесія Тернопільскої облради відбудеться не раніше 10 січня, оскільки з ініціативи представників ВО «Свобода» було прийнято рішення провести засідання постійних депутатських комісій за участю керівників профільних управлінь Тернопільської обласної державної адміністрації, голів районних рад та районних державних адміністрацій, членів колегій районних державних адміністрацій, членів Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини», керівників об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та представників громадських організацій.

Однак більшість комісій не провели свої засідання до 10 січня.

В середині січня в. о. голови Тернопільської облради Сергій Тарашевський назвав безвідповідальними дії фракції ВО «Свобода», яка затягує проведення бюджетної сесії.

16 січня після консультації із членами всіх фракцій облради на погоджувальній раді було прийнято рішення провести бюджетну сесію облради 25 січня.

Тоді за дане рішення проголосували всі уповноважені представники фракцій обласної ради, окрім Марії Чашки (ВО «Свобода»), котра утрималась.

Оскільки станом на 24 січня представники ВО «Свобода» так і не дали підтвердження, що вони прийдуть на сесію, пленарне засідання на 25 січня С. Тарашевський вирішив не скликати, щоб депутати з районів не тратили даремно свій час.

Сесію було скликано на 31 січня, однак вона теж не відбулася через брак кворуму.

1 лютого представники усіх фракцій на президії облради прийняли рішення провести бюджетну сесію 12 лютого.

Тернопільщина – єдина область, де досі не затверджено обласний бюджет на 2013 рік.