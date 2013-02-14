Прес-служба МВС не знає як буде забезпечено появу Тимошенко в суді

Як повідомляє кореспондент УНІАН, спроба з'ясувати це питання у т.в.о. начальника УЗГ Сергія Бурлакова не вдалася, оскільки на численні дзвінки на його мобільний телефон відповіді не було. Спроба отримати відповідь на це саме питання у співробітника УЗГ івана Бабаєва також закінчилася невдачею.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Державна пенітенціарна служба України запевнила, що співробітники Качанівської виправної колонії (№54) ознайомили Ю.Тимошенко із запрошенням до суду на 15 лютого для участі у допиті свідка у справі щодо організації вбивства народного депутата Є.Щербаня. Ю.Тимошенко, за даними ДПтСУ, написала відповідну заяву на ім’я керівництва виправної колонії та суду, в якій вказала, що вимагає доставити її на судове засідання.