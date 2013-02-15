ЄЦ: позбавлення Балоги депутатських повноважень є прикладом судової казуїстики

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.

«Ознайомившись з поясненням ВАСУ, можна зробити лише один висновок - цей документ готувався поспіхом та юристами різної спеціалізації. Постанова містить велику кількість вирваних з контексту цитат, які в первинних джерелах вживались як обґрунтування протилежних за змістом понять і в переважній більшості стосуються відстоювання інтересів громадян, права яких було порушено злочинними діями влади», - наголошується в заяві.

У партії наголошують, що особливо цинічним є посилання на звіт ОБСЄ про порушення, які були допущені під час виборчої кампанії 2012 року, враховуючи, що переважна більшість з них стосувалися зловживання адмінресурсом з боку провладної партії та її кандидатів.

«Таким набором сумнівних доказів влада намагається створити ілюзію кропіткою роботи та надати рішенню правочинність»,- наголошують в партії.

«Єдиний Центр» вважає, що спроба влади пов’язати між собою норми різних законів, конвенцій та рішень судових інстанцій, як обґрунтування необов’язковості виконання норм Конституції України, є актом політичного злочину.

На цю тему: ВАСУ позбавив мандатів двох депутатів після позову Кармазіна

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

Сьогодні, 14 лютого, В.Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги та О.Домбровського повноважень.