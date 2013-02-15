ЄЦ: позбавлення Балоги депутатських повноважень є прикладом судової казуїстики
У партії «Єдиний Центр» вважають оприлюднену мотиваційну частину постанови ВАСУ про позбавлення депутатських повноважень Петра Балоги прикладом професійного невігластва, юридичної казуїстики та набором відсильних норм, що не мають жодного відношення до суті питання.
Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН.
«Ознайомившись з поясненням ВАСУ, можна зробити лише один висновок - цей документ готувався поспіхом та юристами різної спеціалізації. Постанова містить велику кількість вирваних з контексту цитат, які в первинних джерелах вживались як обґрунтування протилежних за змістом понять і в переважній більшості стосуються відстоювання інтересів громадян, права яких було порушено злочинними діями влади», - наголошується в заяві.
У партії наголошують, що особливо цинічним є посилання на звіт ОБСЄ про порушення, які були допущені під час виборчої кампанії 2012 року, враховуючи, що переважна більшість з них стосувалися зловживання адмінресурсом з боку провладної партії та її кандидатів.
«Таким набором сумнівних доказів влада намагається створити ілюзію кропіткою роботи та надати рішенню правочинність»,- наголошують в партії.
«Єдиний Центр» вважає, що спроба влади пов’язати між собою норми різних законів, конвенцій та рішень судових інстанцій, як обґрунтування необов’язковості виконання норм Конституції України, є актом політичного злочину.
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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу й Олександра Домбровського депутатських повноважень.
Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікації виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).
Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.
Сьогодні, 14 лютого, В.Рибак повідомив, що направив до Конституційного Суду подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги та О.Домбровського повноважень.