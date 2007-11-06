Кримський БЮТ запам`ятає «колосальний успіх» Кабміну Януковича

На думку одного з керівників кримського БЮТ, кандидата в народні депутати України шостого скликання від Блоку Юлії Тимошенко Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО, уряд, очолюваний Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, відзначився за час свого перебування у влади «небаченими масштабами дерібана землі».

«Уряд Януковича відзначився небаченими масштабами дерібана землі і особливо в тих регіонах, де вона найцінніша і, перш за все, в Криму», - сказав С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ, повідомляє прес-служба кримської організації ВО «Батьківщина».

На думку С.ВЕЛІЖАНСЬКОГО, єдиний «колосальний успіх» Кабміну В.ЯНУКОВИЧА - збільшення статку Ріната АХМЕТОВА. «Р.АХМЕТОВ збільшив свій статок у 2,5 раза - до 17,6 мільярдів доларів», - сказав С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ.

Він заявив, що наступним урядом України «буде не уряд ЯНУКОВИЧА». "У цьому вже ні у кого сумнівів немає", - сказав він, висловивши впевненість, що новим прем`єр-міністром України стане лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.