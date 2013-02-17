Сумський мер підказав Свободі: У Сумах є ще два пам'ятники Леніну

Про це він написав у Фейсбуці.

«На грані закону, але він (нардеп від "Свободи" І. Мірошниченко - УНІАН) зробив праве діло! Тим більше, виконуючи указ президента, як мовиться, на основі норм «прямої дії», - цитує Мінаєва Тиждень.ua.

Він також "підказав" активістам, що у самих Сумах є два пам’ятники Леніну.

«На майбутнє. Підказую. Біля ДК «Хімік» в місті Суми, після правильного руйнування пам'ятника, комуністи встановили без будь-яких дозволів виконкому або навіть управління архітектури, не кажучи вже про рішення міської ради, «голову-бюст» ідола. Кажуть, взяли із залишків-осколків «Лебединський», так само праведно зруйнованого. Так от, ніякого архітектурного значення ця «голова» не має і на балансі Сумської міської ради не значиться, так само як і «дідусь, який переїхав на Дуровщіну з площі Незалежності», - написав він.