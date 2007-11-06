Янукович переніс засідання Кабміну

Чергове засідання Кабінету міністрів перенесене на четвер, 8 листопада.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабміну, проте не уточнили причин перенесення дати засідання.

«Це суто організаційне питання. До порядку денного засідання включено багато питань, які вимагають додаткового вивчення», - сказав віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК кореспонденту УНІАН.

Як відомо, уряд проводить свої засідання щотижня по середах.