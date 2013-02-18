Луценко категорично вимагає доставити його в суд

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко в категоричній та офіційній формі заявив керівництву Менської колонії про своє бажання брати участь в розгляді його апеляції на відмову рішення суду першої інстанції звільнити його за станом здоров’я.

Про це УНІАН повідомила його дружина Ірина Луценко, посилаючись на телефонну розмову з чоловіком в неділю ввечері.

«Юра мені повідомив, що він офіційно і в категоричній формі заявив керівництву колонії, що у понеділок бажає бути доставленим до Апеляційного суду Чернігівської області на розгляд його справи», - сказала І.Луценко.

При цьому вона нагадала, що на минулому судовому засіданні Апеляційний суд зобов’язав петенціарну службу та керівництво Менської колонії здійснити доставку засудженого на судове засідання 18 лютого.

Також І.Луценко зазначила, що її чоловік, не зважаючи на пропозиції медперсоналу колонії, відмовився від лікування в місцевому стаціонарі, оскільки в іншому разі, як вважає він, працівники медчастини знайшли б привід , за яким засудженого не можна було би етапувати в суд на розгляд його скарги.

Також дружина наголосила, що наразі її чоловік приймає певні ліки, які йому рекомендували після операції лікарі київської клініки Оберіг.

Нагадаємо, що розгляд апеляції Луценка має відбутися 18 лютого о 10:00 в Апеляційному суді Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Чернігівської області переніс на 18 лютого розгляд скарги Ю.Луценка на відмову у звільненні його від відбування кримінального покарання у вигляді позбавлення волі за станом здоров’я.

24 грудня Менський районний суд Чернігівської області відмовився задовольнити клопотання адвокатів і звільнити Ю.Луценка від відбування покарання за станом здоров’я.

Адвокати заявили, що оскаржать це рішення в обласному Апеляційному суді.