Луценко: Я – не злочинець і мені немає за що просити помилування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної самооборони».

Як наголосив Ю.Луценко, просити про помилування для нього неприйнятно, «бо я не вчинив інкримінованих мені злочинів, а вироки українських судів вважаю виключно політичною розправою, яка не має нічого спільного із правосуддям. Я на 100% переконаний, що доведу це в Європейському суді з прав людини».

«Я – не злочинець, я – політичний полонений і мені немає за що просити помилування. З політичної точки зору це ще більш очевидно. Є речі, важливіші навіть за свободу. Я не можу допустити приниження Майдану і української демократичної опозиції», - підкреслив екс-глава МВС.

«Відмова просити помилування у В.Януковича – це моя форма спротиву злу. Так я розумію свій обов’язок перед країною і однодумцями», - наголосив він.

Говорячи про лист громадськості, який з’явився у пресі із підписами під вимогою про його звільнення за станом здоров’я, Ю.Луценко зазначив: «Перш за все, мені дуже приємно, що питання мого здоров’я, вимога мого звільнення об’єднала багатьох надзвичайно шанованих мною людей».

«Знаю також, що навколо цього листа точиться дискусія про те, чи варто було звертатися до Януковича. Я повністю поділяю логіку тих багатьох, у тому числі і моїх друзів, які вважають неприйнятними переговори із політтерористами. Отже, я хотів би подякувати усім, хто не залишився байдужим до ситуації з політв’язнями, хто демонструє в той чи інший спосіб турботу і солідарність», - додав ув’язнений екс-міністр.