Азаров показав свою відповідь на «список Фюле»

Текст відповідної постанови від 13 лютого № 73-р розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, планом передбачається завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

Також передбачено розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки планується вжити заходів до: подальшої участі України в операціях та місіях ЄС з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством; залучення України до формування бойових тактичних груп ЄС; продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями; продовження політичного діалогу Україна - ЄС з питань нерозповсюдження засобів масового знищення, контролю над озброєннями та експортного контролю, а також боротьби з новими викликами та загрозами.

Крім того, з метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки передбачається: забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя; відповідно до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та, у разі необхідності, подавати в установленому порядку відповідні пропозиції; розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України; забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури; підготувати з урахуванням висновків Європейської комісії “За демократію через право” пропозицій щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо євроінтеграції України на 2013 рік.

Україна і ЄС завершили переговори про Угоду про асоціацію в грудні 2011 року, а 30 березня 2012 року – парафували її.

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле констатує, що для підписання Угоди про асоціацію в листопаді 2013 року українська влада має виконати необхідні умови.

12 лютого у ЗМІ опубліковано 19 вимог Євросоюзу, виконання яких відкриє перед Україною двері до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила рішення про можливість підписання Угоди про асоціацію з Україною до Вільнюського самміту «Східного партнерства», який має відбутися в листопаді 2013 року, за умови прогресу з боку України у сфері проведення реформи виборчого законодавства, судової реформи, вирішення проблем вибіркового правосуддя і ряду інших реформ, зокрема – у сфері боротьби з корупцією і поліпшення бізнес-клімату.