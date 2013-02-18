Батьківщина ініціює дострокові вибори: парламентські і президентські

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова фракції ”Батьківщина” Арсеній Яценюк.

«Фракція «Батьківщина» готова до дострокових парламентських і президентських виборів», - сказав він.

“Ми створюємо робочу групу з питань підготовки нового закону про вибори, за яким, по-перше, будуть обирати депутатів виключно за відкритими списками, і по-друге, він не дасть можливості партії влади фальшувати вибори, як вони їх фальшують. Ми готові до того, що опозиція піде на ці вибори і переможе, так як ми бачимо, що Партія регіонів не буде виконувати українську Конституцію, не хоче особисто голосувати і не збирається виконувати те, на що їх обирав народ України”, - сказав А.Яценюк.

За його словами, фракція “Батьківщина” вважає, що до того моменту, коли буде відремонтована система голосування у сесійній залі Верховної Ради, про що «заявили технічні спеціалісти, ми повинні діяти виключно за законом».

“А за законом - це виключно голосування руками або, якщо парламент прийме рішення, так само через голосування руками ми можемо запропонувати інститут голосування бюлетенями”, - пояснив А.Яценюк.

“Наша політична сила ініціює процес нових позачергових парламентських виборів. Це фактично єдиний спосіб вийти з цієї кризи. Але ми чудово розуміємо, що вихід з цієї кризи можливий тільки в разі, якщо волевиявлення громадян буде не спотворене, а буде чесним і справедливим. Саме тому ми фактично з сьогоднішнього дня ініціюємо процес створення робочої групи, в яку запрошуємо представників усіх фракцій - як опозиції, так і більшості” - додав заступник голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.