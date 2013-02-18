Польща зменшила видачу українцям «Карт поляка» на третину

Польські консульства в Україні видали минулого року українським громадянам близько 7 тис. "Карт поляка", які підтверджують приналежність до польського народу, що на 3 тис. менше, ніж в 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними Міністерства закордонних справ Польщі, водночас українці є лідерами серед усіх іноземців за кількістю отриманих таких карт від моменту їх запровадження в 2008 році.

Відтоді українці отримали близько 46 тис. "Карт поляка" з усіх виданих до кінця минулого року близько 100 тисяч.

Друге місце за кількістю таких карт зайняли громадяни Білорусі, які отримали вже 42 тис. штук, а громадяни Росії до кінця минулого року отримали 2,7 тис. "Карт поляка".

За даними польського МЗС, торік видача цих карт в усіх країнах - східних сусідах Польщі зменшилася до 20 тис. із 25 тис. роком раніше.

В міністерстві відзначили, що найбільше заявок на отримання такої карти, яка дає можливість її власникам отримувати безкоштовну візу до Польщі, працювати в країні на таких самих правах, як поляки, та користуватися низкою інших пільг, польські консульства отримали в 2009 році.

Польський МЗС відзначив, що не планує змінювати правила видачі "Карти поляка".

Довідка УНІАН. Польща вирішила запровадити спеціальну "Карту поляка" для підтримки польських громадян та їх нащадків в 15-ти країнах, створених після розпаду СРСР, котрі не визнають подвійного громадянства.

Польська влада прогнозувала, що заявки на отримання такої карти можуть подати кілька сотень тисяч осіб, а деякі оглядачі застерігали, що їх кількість може вимірюватися навіть мільйонами.

За останніми офіційними даними, в 45-мільйонній Україні живе 144 тис. поляків, в той час як за неофіційними, їх може проживати від 900 тис. до 3 млн.