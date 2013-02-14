Глава МЗС Польщі вірить, що Україна не поміняє асоціацію на угоду з МС

19:56, 14 лютого 2013
Політика
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Глава МЗС Польщі оптимістично оцінює перспективи євроінтеграції України.

Сікорський позитивно оцінює можливість євроінтеграції України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оптимістично оцінює перспективи європейської інтеграції України та сподівається, що українська влада не відмовиться від асоціації з ЄС на користь вступу до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це міністр сказав в інтерв'ю Polskie Radio.

"Щодо України, то я висловлюю поміркований оптимізм: Україна - це єдиний учасник програми "Східне партнерство", який має узгоджений текст Угоди про асоціацію з Євросоюзом", - зауважив Р.Сікорський.

За його словами, це свідчить "про найвищий рівень інтеграції з ЄС".

"Питання полягає в тому, чи це створить відповідний для нас політичний клімат, який дозволить підписати Угоду про асоціацію у Вільнюсі в листопаді цього року. Ми були б раді, якщо б так сталося", - зазначив Р.Сікорський.

Водночас він наголосив, що українці повинні вирішити для себе, в які об’єднання вони хочуть інтегруватися: в ЄС чи у проекти під егідою Росії.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” у листопаді поточного року за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усуненні недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.

8 лютого під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві єврокомісар Штефан Фюле зазначив, що Україна і ЄС не повинні втратити шанс підписати Угоду про асоціацію в листопаді 2013 року.

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