Суд відмовив Луценку у звільненні за станом здоров’я

Колегія суддів не задовольнила апеляційну скаргу захисників екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на відмову звільнити його за станом здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняла колегія із трьох суддів Апеляційного суду Чернігівської області, які сьогодні, 18 лютого, розглянули цю апеляційну скаргу.

Таким чином колегія залишила без змін рішення Менського районного суду Чернігівської області, який у грудні 2012 року відмовив екс-міністру в звільненні за станом здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Апеляційний суд Чернігівської області розглядає апеляційну скаргу захисників екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, який зараз відбуває покарання у Менській колонії № 91, на відмову звільнити засудженого за станом здоров’я.

Захисники Ю.Луценка обгрунтовували апеляцію тим, що суд не врахував окремих медичних висновків щодо стану здоров’я Ю.Луценка, у тому числі від київської клініки “Оберіг”, а також не залучив до розгляду незалежних медичних експертів. Крім того, захисники вказують, що висновки обласної лікарні, на які посилається суд, є непереконливими, оскільки дослідження здоров’я печінки не проводилися.

Сторона захисту підкреслювала, що наявні у Ю.Луценка захворювання - цироз печінки та портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров’я, оскільки ці діагнози включені до переліку хвороб, що дозволяють дострокове звільнення із місць позбавлення волі.

Ю.Луценко підтримав клопотання своїх захисників.

Натомість прокурор звернувся до суду з пропозицією залишити апеляцію без задоволення, а ухвалу Менського районного суду - без змін.

Як повідомлялося, в грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру в звільненні за станом здоров'я.