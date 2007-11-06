Литвин проведе з`їзд партії

У п’ятницю, 9 листопада, об 11.00 в Міжнародному центрі культури та мистецтв розпочнеться IV етап ІХ з’їзду Народної партії.

Як повідомляється на офіційному сайті Народної партії, о 13.45 відбудеться прес-конференція голови партії Володимира ЛИТВИНА за результатами проведеного з’їзду.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова. Телефони: 270-65-85; 8-093-259-00-83.

Акредитація проводиться до 18.00 8 листопада. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.