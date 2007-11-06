Литвин проведе з`їзд партії
12:42, 06 листопада 2007Політика
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У п’ятницю, 9 листопада, об 11.00 в Міжнародному центрі культури та мистецтв розпочнеться IV етап ІХ з’їзду Народної партії.
Як повідомляється на офіційному сайті Народної партії, о 13.45 відбудеться прес-конференція голови партії Володимира ЛИТВИНА за результатами проведеного з’їзду.
Акредитація представників ЗМІ обов’язкова. Телефони: 270-65-85; 8-093-259-00-83.
Акредитація проводиться до 18.00 8 листопада. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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