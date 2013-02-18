Кличко каже, що переговори з владою зрушили з мертвої точки

Голова фракції “УДАР” Віталій Кличко заявляє, що керівники фракцій почали напрацьовувати компромісний для усіх варіант виходу з парламентської кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Верховній Раді.

В.Кличко заявив, що сьогодні завершились чергові переговори лідерів фракцій у кабінеті голови ВР Володимира Рибака.

“Хочу відзначити прогрес. Знайшли один з варіантів, який би влаштовував усі сили”, - сказав В.Кличко.

Він повідомив, що керівники фракцій домовились створити робочу групу.

Завтра о 9.30 відбудеться наступне засідання голів фракцій ВР.

В.Кличко висловив сподівання, що таким чином буде знайдено вихід із кризової ситуації.

При цьому В.Кличко зазначив, що основною вимогою залишається персональне голосування кожного народного депутата.