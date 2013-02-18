Яценюк упевнений, що Партія регіонів готова застосувати силу

Яценюк звернувся до Рибака з проханням відкрити парламент

Як передає кореспондент УНІАН, пославшись на джерела, А.Яценюк сказав: «Фракція Партії регіонів розпочала своє засідання в «Зоряному», і розпочала своє засідання з того, що вони готові до силового захоплення парламентської зали».

За його словами, представники опозиції заявляли, що якщо буде спроба силового захоплення сесійної зали, то всі опозиційні депутати впродовж півгодини прибудуть до Верховної Ради.

Водночас А.Яценюк припустив, що оголошення сьогодні засідання фракції «Батьківщина» «відбило у представників Партії регіонів охоту йти на силовий варіант розвитку подій».

«Ми ще раз звертаємось до голови парламенту з тим, щоб забезпечити конституційну процедуру голосування, відкрити парламент і розпочати роботу законодавчого органу», – наголосив А.Яценюк.

Він підкреслив, що фракція «Батьківщина» прийняла рішення не отримувати зарплату за час блокування парламенту, і так само закликає вчинити депутатів від ПР, оскільки саме вони були ініціаторами блокування парламенту, тому що саме вони не виконують українську Конституцію.

У свою чергу, лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок запевнив, що «Батьківщина» і «Свобода» у випадку загрози силового розблокування парламенту протягом півгодини будуть присутні в сесійній залі.

За словами О.Тягнибока, за наявною в опозиції інформацією, одним із варіантів початку «силової операції» є намір представників Партії регіонів і КПУ провести збори у парламенті, виходячи з того, що якщо голова ВР дозволяє бути присутніми у стінах парламенту одним, то чому це може бути забороною для інших.

Водночас А.Яценюк та О.Тягнибок заявили, що ще не прийняли остаточного рішення, чи будуть сьогодні залишатися на ніч у сесійній далі народні депутати. За їхніми словами, все залежатиме від розвитку подій.

«Наразі вивчаємо ситуацію. Поступить інша інформація – будемо діяти в залежності від неї», – сказав О.Тягнибок.

А.Яценюк додав, що в опозиційних сил «рівень мобілізації дуже високий», але всю інформацію розголошувати опозиціонери наміру не мають, щоб не відкрити карти для фракції Партії регіонів.