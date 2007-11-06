Завтра на Майдан претендують Тягнибок і Симоненко

Київська міська державна адміністрація має намір звернутися до суду з приводу обмеження заходів політичних сил на Майдані Незалежності 7 листопада.

Про це повідомив УНІАН начальник головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК. За його словами, на сьогоднішній нараді, яка проводилась в його управлінні, представники КПУ та ВО «Свобода» не погодились на пропозицію мерії розділити в часі або просторі проведення своїх заходів з нагоди річниці Жовтневої революції. Вони аргументували це тим, що в кожної сили «свої завдання», пояснив В.ГОНЧАРУК.

Через це, за його словами, керівництво міста прийняло рішення з метою не допустити фізичного протистояння між представниками лівих та правих сил, звернутись до судових органів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 листопада заявки на проведення мітингів та демонстрацій на Майдані Незалежності 7 листопада з нагоди річниці Жовтневої революції подали до КМДА Комуністична партія України та Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.

Зокрема, КПУ планує провести 5 та 7 листопада автопробіг вулицями міста з залученням 15 автомашин, а також безпосередньо 7 жовтня - демонстрацію й мітинг за участю 10 тис. осіб. Планується, що колони учасників демонстрації пройдуть від метро “Арсенальна” до Майдану Незалежності, де проведуть мітинг. Після цього учасники заходу підуть до пам’ятника Леніну для покладання квітів. Час проведення акції – з 12.00 до 16.00.

ВО “Свобода” у день річниці Жовтневої революції з 8.00 до 22.00 планує провести на Майдані Незалежності акцію під назвою ”Злочини комунізму мають бути засуджені. Комуністичні злочини заборонені”. Захід передбачається провести за участю 5 тис. осіб.