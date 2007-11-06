ЦВК зареєструвала достатньо нардепів, щоб ВР могла почати роботу

Сьогодні Центральна виборча комісія зареєструвала народними депутатами та видала тимчасові посвідчення ще 20 особам від партій, які пройшли за результатами позачергових парламентських виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, народними депутатами зареєстровано 11 представників Блоку Литвина, 5 - КПУ, 3 - БЮТ, і 1 - “Наша Україна – Народна самооборона”.

Таким чином, на сьогодні ЦВК зареєструвала народними депутатами 243 особи.

Відповідаючи по завершенні засідання на питання журналістів, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА зазначив, що кандидати в народні депутати від Партії регіонів ще не подали заяв на реєстрацію народними депутатами.

Втім, зауважив він, час для подання документів ще є.

Відповідаючи на одне з уточнюючих питань, яке стосувалося початку роботи парламенту, А.МАГЕРА зазначив, що кількість зареєстрованих депутатів дає змогу розпочати роботу ВР, оскільки конституційна більшість у 226 голосів вже є. Однак при цьому він зробив припущення, що ВР розпочне роботу тільки після реєстрації всіх 450 депутатів.