ЦВК зареєструвала достатньо нардепів, щоб ВР могла почати роботу
Дані оголосив Магера
|Андрій МАГЕРА
Як передає кореспондент УНІАН, народними депутатами зареєстровано 11 представників Блоку Литвина, 5 - КПУ, 3 - БЮТ, і 1 - “Наша Україна – Народна самооборона”.
Таким чином, на сьогодні ЦВК зареєструвала народними депутатами 243 особи.
Відповідаючи по завершенні засідання на питання журналістів, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА зазначив, що кандидати в народні депутати від Партії регіонів ще не подали заяв на реєстрацію народними депутатами.
Втім, зауважив він, час для подання документів ще є.
Відповідаючи на одне з уточнюючих питань, яке стосувалося початку роботи парламенту, А.МАГЕРА зазначив, що кількість зареєстрованих депутатів дає змогу розпочати роботу ВР, оскільки конституційна більшість у 226 голосів вже є. Однак при цьому він зробив припущення, що ВР розпочне роботу тільки після реєстрації всіх 450 депутатів.