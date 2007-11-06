Три нашоукраїнці досі не підписали угоду про коаліцію з БЮТ

Три члени блоку “Наша Україна – Народна самооборона” досі не підписали зобов’язання щодо формування коаліції між Блоком Юлії Тимошенко та НУ-НС.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив голова політради блоку НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«На початок засідання підготовчої групи цих підписів не було», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він запевнив, що у будь-якому випадку НУ-НС дотримається свого зобов’язання і створить коаліцію з БЮТ. «Я вас запевняю, що 228 підписи і з них 72 підписи депутатів від НУ-НС будуть стояти під угодою про створення демократичної коаліції, яка буде підписана в той же день, коли ВР 6-го скликання збереться на своє засідання», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Коментуючи заяву члена НУ-НС Ігоря КРІЛЯ про те, що він не має наміру підписувати відповідну угоду, В.КИРИЛЕНКО сказав: «Він може говорити, що завгодно, але згідно рішень блоку та всіх з’їздів 9-ти партій, всі кандидати, які пройшли за списком “Наша Україна – Народна самооборона”, будуть учасниками коаліції демократичних сил».

При цьому В.КИРИЛЕНКО зазначив, що якщо хтось із членів НУ-НС не хоче створювати коаліцію з БЮТ, то вони мають це сказати до початку роботи ВР.

«Якщо хтось раптом прозрів і відчув, що він за широку коаліцію, то нехай прямо так і скаже. У нас є ще час, щоб три наступні депутати, які пройшли за списком НУ-НС, увійшли до депутатської фракції НУ-НС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба блоку НУ-НС 1 листопада поширила інформацію, що зобов`язання ввійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з БЮТ підписали 69 із 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС у Верховну Раду України шостого скликання. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ і Василь ПЕТЬОВКА. Пізніше прес-служба блоку заявила, що І.КРІЛЬ і В.ПЕТЬОВКА підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції у понеділок – 5 листопада.

Сьогодні, 6 листопада, І.КРІЛЬ у коментарі «Газете 24» заявив, що не має наміру підписувати угоду про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС.

«Я далекий від того, щоб підписати це зобов`язання. Мені навіть не дали його на руки, хоча я наполягав на тому, щоб уважно його прочитати і проаналізувати. Мені сказали, що це непублічний документ», - сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, якщо документ справді є непублічним, то чому були винесені на публічне обговорення його прізвище і прізвища його колег. «Чому саме нас трьох, хоча мені відомо, що тих, які не підписали, було більше? Цей документ не має юридичної сили. Він потрібний тільки для того, щоб підставляти людей», - сказав І.КРІЛЬ.