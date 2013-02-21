В Охтирці два роки обходяться без мера

Як повідомив кореспонденту УНІАН О.Медуниця, проект зареєстрований сьогодні, 20 лютого (номер реєстрації 2348 - УНІАН).

За його словами, проектом постанови пропонується призначити позачергові вибори Охтирського міського голови на 21 квітня 2013 року.

"Реалізація цієї постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та буде реалізована за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на проведення позачергових виборів. Дане питання регулюється Конституцією України та Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». І головне – прийняття цієї Постанови надасть право мешканцям міста Охтирка використати своє право на вибір міського голови та зніме напругу, яка склалась у місті у зв’язку з зловживанням проведення термінів позачергових виборів», - відзначив О.Медуниця.

Довідка УНІАН. На чергових виборах 31 жовтня 2010 року Охтирським міським головою був обраний Олег Касьяненко. 15 квітня 2011 р. він склав повноваження міського голови за власним бажанням. У зв’язку з цим Охтирська міська рада порушила перед Верховною Радою України клопотання про призначення позачергових виборів Охтирського міського голови, що до сьогодні не зроблено.

Відповідно до Конституції України і Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» у разі дострокового припинення повноважень позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України на неділю не пізніш як за 60 днів до дня виборів.

Витрати на підготовку і проведення позачергових місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України.