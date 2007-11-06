Завтра у Києві Симоненка охоронятиме тисяча міліціонерів

Завтра в день 90-ої річниці Жовтневої революції під час проведення масових акцій охорону громадського порядку в центрі Києві здійснюватимуть до 1 тис. співробітників міліції.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС у м. Києві.

Як зазначили в ЦГЗ, для координації дій в столичному главку міліції створено оперативний штаб, сформовано слідчо-оперативні групи та групи документування.

Також в разі необхідності для забезпечення охорони громадського порядку передбачена резервна кількість співробітників МВС.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 листопада заявки на проведення мітингів та демонстрацій на Майдані Незалежності 7 листопада з нагоди річниці Жовтневої революції подали до Київської міськдержадміністрації Комуністична партія України та Всеукраїнське об’єднання “Свобода”.